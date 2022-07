Il Festival per il Mare Adriatico arriva a Misano per la sua ultima tappa

Eventi

Misano Adriatico

| 10:48 - 12 Luglio 2022

Immagine di Misano Adriatico.

Ultima tappa per il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna che sabato 16 e domenica 17 luglio arriva a Misano, con due giornate di passeggiate guidate, incontri con gli esperti e laboratori alla scoperta di un porto turistico e degli abitanti del mare.



Il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia Romagna, che si sviluppa con eventi da Goro a Cattolica, è promosso da Delta 2000, Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, realizzato grazie al progetto Cascade nell’ambito del programma Interreg Cbc Italia - Croazia e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questa rassegna è parte del più ampio Adriatic Seaside Festival, un festival diffuso nel territorio delle aree costiere adriatiche di 16 partner di progetto tra Italia e Croazia: 100 eventi in 24 località con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche

ambientali e diffondere il valore culturale del mare.



Sabato 16 luglio alle ore 18 da Piazza Cristoforo Colombo partirà la “Visita al Porto turistico”, per scoprire Portoverde, nuova identità turistica e culturale della città. In un’atmosfera rilassata si potrà osservare il porto turistico con la caratteristica forma circolare e le imbarcazioni attraccate tutte in tondo, visitare il grande parco e ammirare la fontana. Per i più piccoli “Il segreto della fontana blu”: con il supporto del silent book, bambine e bambini saranno proiettati da una fontana blu alle balene nell’oceano.

Sempre sabato alle ore 21 si potrà partecipare al tracking fotografico ”Misano e il tesoro nascosto”, un tour a tappe, con partenza da Piazza Cristoforo Colombo, per scoprire e immortale i luoghi più caratteristici di Misano alla ricerca del tesoro nascosto tra le vie e le piazze della città dove le testimonianze storiche si intrecciano con la tradizione marinara.



Domenica 17 luglio alle ore 9.00 è in programma la passeggiata “Una spiaggia... tanti abitanti”, con partenza da Piazzale Roma, per scoprire, accompagnati da un esperto educatore ambientale, gli aspetti biologici e geofisici della spiaggia e del mare. L’ora sarà propizia per osservare le conchiglie e capire chi e cosa si nasconde sotto la sabbia. I più piccoli saranno coinvolti nel laboratorio “Conchiglia book”, per classificare le conchiglie realizzando un originale e personalissimo catalogo con immagini e disegni.