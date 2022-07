Podismo, Andrea Pellegrini ed Elisa Benvenuti i più veloci alla Luverun 'Memorial Cerquetti'

Sport

Rimini

| 10:29 - 12 Luglio 2022

Pellegrini, Mariotti, Piana - nella gallery: Benvenuti, Grazi, Monicelli ed alcuni momenti della gara.

Grande successo di partecipazione per la seconda edizione della Luverun "1° Memorial Lorenzo Cerquetti", corsa podistica non competitiva organizzata dall'Asd Miramare Runner, disputata domenica 10 luglio. Oltre 200 iscritti provenienti anche da fuori provincia e fuori provincia e regione, tanti partecipanti dalle Marche, da Imola e Bologna. La corsa podistica era dedicata all’indimenticabile atleta Lorenzo Cerquetti, scomparso prematuramente. Una corsa con due percorsi, da 6 e 18 km, su misto asfalto, sterrato e leggermente ondulato.

Il primo a tagliare il traguardo è stato Andrea Pellegrini, seguito da Marco Mariotti e Giulio Piana di Vignola.

La donna più veloce è stata Elisa Benvenuti, seguita da Livia Grazi, terza Giancarla Monicelli.

Gli organizzatori, soddisfatti per la riuscita della podistica, ringraziano i collaboratori, i volontari, i partecipanti e tutti quelli che hanno contribuito alla bella giornata di agonismo e sport e danno appuntamento al prossimo anno.