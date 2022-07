Sport

Repubblica San Marino

| 01:44 - 12 Luglio 2022



Il portiere della Nazionale sammarinese Elia Benedettini giocherà nel Calungo nella prossima stagione. Una scelta di vita per i portiere del Cesena, che sta per diventare padre per la seconda volta. Addio al calcio professionistico per stare vicino alla famiglia e cominciare una nuova vita professionale tenendo nel mirino la Nazionale, il suo grande amore. Tra le società che lo hanno contattato, ha scelto il Cailungo.