Basket A2, Marco Arrigoni resta ala RivieraBanca

Sport

Rimini

| 21:38 - 11 Luglio 2022

Marco Arrigoni.



RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che l'ala/centro classe 1991 Marco Arrigoni (198 cm x 102 kg) difenderà i colori biancorossi anche nella prossima stagione 2022-2023.



Marco, legato alla Società da un altro anno di contratto, è stato uno dei principali artefici della vittoria del campionato appena conquistata grazie alla sua importante solidità fisica e tecnica, come dimostra la quasi doppia doppia di media (10.7 punti e 8.3 rimbalzi lungo tutto l'anno tra regular season e playoff).



'Arro', alla sua terza promozione in carriera, due delle quali conquistate con Coach Mattia Ferrari in panchina, torna in Serie A2 dopo 8 stagioni (2014/2015) quando, sempre in tandem col Coach, vestiva la maglia di Legnano: un vero e proprio sodalizio vincente.



"La stagione passata è stata un trionfo. - dice Marco Arrigoni - Eravamo un gruppo nuovo che piano piano ha imparato a conoscersi ed è cresciuto grazie, anche, alle difficoltà fino ad arrivare dove volevamo: la vittoria del campionato. E' stato qualcosa di unico, soprattutto in una piazza come Rimini.

Per quanto riguarda la prossima stagione mi aspetto un anno molto difficile perchè dovremo assestarci in A2, soprattutto per il fatto che ci saranno 6 retrocessioni. Sono convinto, però, che potremo fare bene grazie ad un gruppo consolidato ed una Società forte alle spalle.

Personalmente sarà la seconda volta nel secondo campionato italiano, voglio impegnarmi al massimo per attutire le differenze con la Serie B: darò tutto il mio apporto per far sì che la stagione 2022-2023 sia positiva."