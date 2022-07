Calcio Rsm, il Murata cala un altro tris: Baldini, Gega e Gaiani

Sport

| 21:06 - 11 Luglio 2022

Da sinistra: due dei nuovi acquisti: Nicolas Ferraro e Mattia Costantini.

Il Murata annuncia l'arrivo di altre tre pedine. Si tratta del centrocampista Matteo Gaiani, classe 1995, nell'ultima stagione al Domagnano. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, ha esperienza anche in serie D con le maglie di Ribelle e Sammaurese. Mancino, può essere utilizzato come mezzala e playmaker, un giocatore dal rendimento costante e di certa affidabilità. Patregnani e Gaiani occupano due delle caselle del centrocampo; da definire la posizione del nazionale Under 21 Toccaceli.



Per l'attacco la punta centrale è Matteo Baldini, classe 1998, già al Misano in Promozione, poi al Fiorentino e alla Juvenes Dogana: nella stagione 2020-2021 ha realizzato 14 gol. Nella scorsa stagione si è diviso tra Juvenes Dogana e Vismara (Prima categoria Marche) centrando la salvezza. E' una prima punta, forte fisicamente, che si fa valere nel gioco aereo e che nello stesso tempo si mette al servizio della squadra. Baldini, Comuniello e Ura formano con Ferraro il poker di attaccanti,



Chiude il trio degli acquisti Xhulio Gega, classe 1995, aitante esterno sinistro di difesa di origine albanese, nell'ultima stagione al Gambettola e con esperienza in altri club dilettantistici. Gega a sinistra, la coppia Valentini-Ricci a destra e il trio formato da Costantini-Vitaioli e l'altro nuovo acquisto Grieco al centro, compongono il roster del reparto difensivo di cui non fa più parte Genghini.

Della vecchia guardia da definire le posizioni di Babboni e Bernardi e appunto Toccaceli.

Ufficializzato anche il preparatore atletico: Claudio Del Monte di Montefiore, ex Cosmos.



“Il grosso delle operazioni è stato fatto – osserva il direttore sportivo Francesco Donnini – ora dobbiamo integrare la rosa con qualche altra pedina per rendere la rosa anche numericamente in grado di affrontare un campionato difficile come quello sammarinese. Grazie all'impegno della società e in particolare del presidente Davide Graziosi stiamo costruendo una squadra competitiva”.