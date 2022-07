Calcio RSM, il difensore della Nazionale Palazzi per il Cosmos

Sport

Repubblica San Marino

| 20:30 - 11 Luglio 2022

Mirko Palazzi (Foto FSGC).

Un altro nazionale sammarinese per il Cosmos. Si tratta del difensore e centrocampista Mirko Palazzi. Classe 1987, ha giocato nelle scorse stagioni in diversi club calcistici quali Rimini, Verucchio, Cosenza, San Marino Calcio, Tre Penne, Marignanese e Cattolica. Con la Nazionale di San Marino, invece, ha collezionato 69 presenze e segnato una rete in trasferta contro l’Azerbaigian in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2018.

Per diverse annate Mirko Palazzi ha anche giocato a San Marino vestendo la maglia del Tre Penne e vincendo un Pallone di Cristallo, due Campionati Sammarinesi, una Coppa Titano e due Supercoppe Sammarinesi.



Ecco le prime dichiarazioni di Palazzi da neo calciatore della Società Sportiva Cosmos: “È stata una scelta difficile, visti i miei precedenti nel Campionato Sammarinese con il Tre Penne, ma mi ha convinto il progetto Cosmos. La squadra è stata costruita per far bene, l’obiettivo è quello di rimanere in alto”.