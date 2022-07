Si schianta in moto a Cervia, perde la vita un 45enne riminese

Cronaca

| 18:57 - 11 Luglio 2022

Intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatao il decesso.

Tragedia sulle strade di Cervia alle 13 di oggi, lunedì 11 luglio. Un 45enne di Rimini stava attraversando via Belfiore a bordo della sua moto quando, all’altezza dell’incrocio con via Volturno, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato violentemente sull’asfalto. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: l’uomo ha perso la vita sul posto. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale.