Calcio Eccellenza, Luca Carnesecchi firma per l'Urbino

Secondo colpo di mercato per l’Urbino Calcio 1921 che si assicura le prestazioni di Luca Carnesecchi classe 1995 proveniente dal Fya Riccione (Eccellenza romagnola) dove ha contribuito con le sue 30 presenze e 4 goal alla vittoria del campionato.

Carnesecchi è un centrocampista tutto mancino, molto duttile perché può ricoprire diversi ruoli nello scacchiere gialloblù anche se predilige il ruolo di mezzala sinistra.

Cresciuto nelle giovanili del Cesena, è stato compagno di squadra di Stefano Sensi, ha poi disputato tanti campionati nell’Eccellenza Romagnola come Marignanese, Rimini, Romagna Centro. Un jolly, una garanzia, un grande colpo di mercato per il club gialloblu.