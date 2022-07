Si rafforza la collaborazione tra IdeaSport & S.S. Misano

Sport

Misano Adriatico

| 18:30 - 11 Luglio 2022

Il progetto sportivo NextGenMisano, nato dalla collaborazione fra IdeaSport presented by Walt Disney World e S.S. Misano con testimonial Javier Zanetti, in previsione della nuova stagione sportiva prosegue e si rafforza.

Nel corso della prima stagione le attenzioni sono state rivolte alla prima squadra con l'arrivo alla direzione tecnica di mister Fernando de Argilla Irurita che ha visto la squadra protagonista nel campionato di Promozione capace di raggiungere i playoff ma soprattutto ha visto tanti giovani provenienti dal vivaio esordire e giocare stabilmente in prima squadra al punto da ottenere il primo posto a livello regionale nel premio valorizzazione dei giovani.



"A gennaio - riferisce Stefano Giannini, Vice Presidente S.S. Misano - abbiamo rinnovato per i prossimi 5 anni le convenzioni per la gestione dello Stadio Santamonica e del campo sportivo Villaggio Argentina che nel nostro progetto deve diventare la casa del calcio femminile, siamo disponibili a essere partecipi all'ammodernamento delle strutture sportive e siamo convinti che l'Amministrazione Comunale ascolterà le nostre proposte. Abbiamo il progetto di sviluppare il centro sportivo di via Platani affinché diventi la casa del vivaio, un centro moderno in grado di offrire tutti i servizi per i nostri giovani calciatori, un punto di aggregazione per i bambini e i ragazzi misanesi e in grado di poter ospitare manifestazioni calcistiche di carattere nazionale e internazionale per dare un altro impulso al turismo sportivo.

Sono mesi che stiamo lavorando a questo progetto e pensiamo di essere vicini a soluzioni concrete."



"L'espansione di IdeaSport in Italia - riferisce Eduardo Frisicaro - iniziata l'anno scorso con la collaborazione con S.S. Misano è solo nella fase iniziale e vuole offrire la nostra esperienza internazionale nella crescita del calcio giovanile e nello sviluppo del turismo sportivo.

Abbiamo scelto S.S. Misano perché crediamo nelle persone che guidano da tempo la società, passione e entusiasmo sono valori che ci hanno coinvolto e crediamo di poter fare insieme un percorso lungo, innovativo e ambizioso per il calcio misanese con il giovane sempre al centro del progetto."



"I risultati - riferisce Andrea Signorini, Direttore Generale S.S. Misano - ottenuti in questa stagione sono stati straordinari nonostante il Covid abbia ancora condizionato l'attività; abbiamo superato i 300 tesserati e i risultati sul campo con le squadre dell'attività agonistica sono state in linea con le aspettative.

Credo che ci sia tanto lavoro da fare, dobbiamo migliorare l'organizzazione e la qualità dello staff, lo faremo senza stravolgere la nostra filosofia che ci ha portato fino qui ma rendendoci disponibili a nuove metodologie; sono convinto che la professionalità di IdeaSport possa essere utile per la nostra crescita, al mio fianco ci sarà spazio solo per persone ambiziose e passionali, vogliose di mettersi in discussione e sposare un progetto comune perché solo se faremo squadra riusciremo a vincere la nostra sfida: la crescita umana e sportiva di ciascuno dei nostri tesserati."