Riccione, Club del Sole inaugura la Teen Social House, spazio creativo dedicato alla Generazione Z

| 17:51 - 11 Luglio 2022

Teen Social House.

Il divertimento, soprattutto dei giovani, è da sempre una delle cifre distintive di Riccione. Oggi ancora di più grazie all’arrivo della Teen Social House all’interno dell’International Riccione Family Camping Village: la risposta di Club del Sole per dare spazio alla creatività dei suoi ospiti dai 12 ai 17 anni.

Carte da parati divertenti, ring light, poltrone in technicolor, l’immancabile connessione wi-fi, una smart tv per accedere facilmente a Youtube e Spotify fanno della Teen Social un ambiente confortevole e attrattivo, dove, a ritmo di musica, tra una confidenza e l’altra, i ragazzi possono mettere in moto tutta la loro fantasia e creatività e realizzare video, stories, contenuti social. Uno spazio tutto per loro, dove incontrarsi e lasciar correre fantasia e creatività, senza interferenze di genitori e boomer scettici o fratellini curiosi.



“La Teen Social di Club del Sole, versione romagnola della famosa Defhouse di Milano, nasce da una precisa esigenza dei nostri ospiti tra i 12 e 17 anni – afferma Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole – Abbiamo constatato come i ragazzi di questa fascia di età siano spesso in giro per il villaggio, senza avere un luogo tutto loro dove stare e fare gruppo, producendo contenuti per i social con lo smartphone, il loro mezzo di comunicazione creativa per eccellenza. Da qui, prende corpo l’idea di creare uno spazio unico, dove possano coltivare la loro creatività, utilizzando i canali di comunicazione a loro più familiari come Instagram e Tik Tok. Il nostro obiettivo è quello di intrattenerli e far conoscere la nostra realtà ad un target più young. Divertimento e socializzazione sono parte del nostro DNA: andare in vacanza con la famiglia non è mai stato così divertente”.



Club del Sole, sempre propositivo e attivo su nuovi progetti, dimostra, attraverso questa iniziativa la propria lungimiranza e attenzione verso tutti i suoi ospiti. L’International Riccione Family Camping Village si conferma il luogo ideale per giovani e famiglie anche con figli più grandi, ormai teenager, che desiderano vivere una vacanza all’insegna del relax e divertimento.