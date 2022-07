Calcio, l'ex Rimini Gomis alla Correggese. Zagnoni dal Lentigione all'Imolese

Sport

Rimini

| 19:17 - 13 Luglio 2022

Si aprono le porte del professionismo per Davide Zagnoni (classe 1995), capitano e bandiera del Lentigione. Lo annuncia sulla sua pagina facebook il club emiliano che però non dice il club in cui approderà il giocatore. L'Imolese è la società dove approderà.

Per Zagnoni un importante traguardo personale guadagnato sul campo, dopo quattro stagioni con la maglia del Lentigione che lo hanno portato fino alla vittoria dei playoff e alle 11 reti realizzate nell’ultimo campionato (si fa vaelre sui calci piazzati). Oltre che nel ruolo di centrale difensivo Zagnoni può giocare anche nel ruolo di centrocampista davanti alla difesa.



In serie D rinforzo a centrocampo per la Correggese. Si tratta del'ex Rimini Kalagna Gelucson Gomis, mezzala destra che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Villa Valle e dell’Arconatese, entrambe nel Girone B del campionato di Serie D. A Correggio Gomis ritrova poi Niccolò Pupeschi e Daniele Simoncelli, con i quali ha giocato proprio a Rimini nella stagione 2020/21.

Centrocampista possente classe 1996, Kalagna Gomis può vantare una grande esperienza nel campionato di Serie D, avendo collezionato oltre 100 presenze in carriera ed avendo disputato per due stagioni anche il campionato di Serie C con la maglia della Pro Piacenza. Il neo acquisto biancorosso porta in dote una grande struttura fisica e una buona tecnica e permetterà alla formazione di mister Graziani di avere tanti centimetri a disposizione da poter sfruttare sia in fase offensiva sia in fase difensiva.