Rimini: grosso incendio zona ex Pastificio Ghigi, intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca

Rimini

| 17:09 - 11 Luglio 2022

I Vigili del Fuoco in azione.

Dalla prima metà del pomeriggio di oggi (lunedì 11 luglio) diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Rimini, sono impegnate in zona via Coriano nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione a ridosso delle abitazioni. L'incendio è in questo momento controllato su entrambi i fronti nei quali si sta sviluppando. In particolare, sono coinvolte le zone dell'ex pastificio Ghigi e quella del centro sportivo 'Gaiofana' sulla strada consolare di San Marino, dove parte della carreggiata al km 4 direzione monte-mare è stata temporaneamente chiusa a causa del fumo.



Seguono aggiornamenti