Rimini Calcio, ufficiale l'attaccante Marcello Sereni: anche per lui un biennale

Sport

Rimini

| 17:08 - 11 Luglio 2022

Marcello Sereni.

Il Rimini Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 1996 Marcello Sereni. Modenese d’origine, il nuovo attaccante biancorosso, che nella scorsa stagione ha vestito la casacca dell’Ancona Matelica segnando 11 gol, ha sottoscritto un accordo biennale con scadenza giugno 2024.

Il neo attaccante biancorosso commenta: “Sono felice, Rimini è una bella piazza ed entro in un grande gruppo: non vedo l’ora di cominciare a lavorare con i nuovi compagni”.



LE ALTRE Sulla panchona della Carrarese si siede Alessandro Dal Canto.

L’Aquila Montevarchi prende come portiere Alberto Rossi, classe 2003 e proveniente dalla Primavera del Parma dopo aver fatto le giovanili nella Sampdoria. Edoardo Saporiti arriva in prestito dal Modena.