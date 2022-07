Calcio Eccellenza, Michele Turci saluta la Savignanese: va al Sasso Marconi

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:00 - 11 Luglio 2022

Michele Turci (Foto Roberto Magnani).

Il centrocampista Michele Turci della Savignanese passa al Sasso Marconi (Eccellenza). Classe 1994, cresciuto nel settore giovanile del Cesena Turci è la bandiera del club con cui ha militato anche in serie D, un giocatore che ha tanto per i colori gialloblu, non facendo mai mancare impegno e tenacia, rappresentando un esempio per gli altri.



Totò De Falco lo saluta così: “E' difficile che io parli di un singolo, ma tu Michele sei stato in questo ultimo anno la mia voce nello spogliatoio. Essere capitano non è solo essere un buon giocatore o portare la fascia al braccio, ma è prima di tutto essere un grande “uomo” e tu Michele lo sei. Il mio KARMA mi dice che prima o poi ci rincontreremo e per te le porte della Savignanese saranno sempre aperte”.