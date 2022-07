Dalla Regione 1,8 milioni di euro per le vacanze delle persone con disabilità

Turismo

Emilia Romagna

| 16:57 - 11 Luglio 2022

Turismo accessibile in Emilia Romagna.

Vacanze senza barriere. Attraverso personale maggiormente specializzato nell'accoglienza, pacchetti turistici ad hoc e progetti dedicati. Insieme a più informazioni in campo ricettivo, sanitario e del tempo libero. Diventa realtà il progetto 'In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me', finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio disabilità, su proposta degli assessorati regionali al Turismo e alle Politiche sociali per favorire un turismo sempre più accessibile in Riviera. A disposizione un milione e 760 mila euro complessivi.

Per far questo verranno rivolte a tutti i 14 Comuni della Costa una serie di azioni mirate alla sistematizzazione delle informazioni sull'offerta turistica, alla formazione del personale ricettivo, alla promozione del percorso e delle proposte e ai tirocini formativi per i giovani nei servizi turistici. Per costruire il progetto e per il successivo monitoraggio sono state coinvolte anche le fondazioni Fish e Fand di associazioni di persone con disabilità e loro famiglie.

La raccolta delle informazioni sulle strutture ricettive avverrà attraverso un questionario da sottoporre ai gestori degli alberghi. Le azioni formative e di sensibilizzazione verranno organizzate per il personale delle strutture, con eventuali audit a richiesta per il miglioramento delle performance della struttura, con kit informativi per l'accoglienza al turista con disabilità e moduli on-line per unaggiornamento continuo. Le informazioni verranno infine organizzate, aggiornate e messe a disposizione sul portale regionale Emilia-Romagna Turismo. In particolare, sono previsti interventi indirizzati al miglioramento dell'accessibilità proposti da 9 Comuni della costa: Bellaria, Cervia, Cesenatico, Codigoro, Gatteo, Misano, Ravenna, Rimini, San Mauro Pascoli.