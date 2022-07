Maiolo, ecco il MuMa Festival 2022: la nuova veste di "Luci sul Campo"

Eventi

Maiolo

| 16:24 - 11 Luglio 2022

Il MuMa Festival 2022 in allestimento.

Dopo due anni di stop forzato, torna a Maiolo l'appuntamento più atteso dell'estate, l'evento 'Luci sul campo' rinnova nome e format: sabato 16 maggio presso il Campo Sportivo di Maiolo prenderà vita il nuovo "MuMa Festival". MuMa, come MUsica MAiolo, è la svolta finale del progetto inaugurato ben dieci anni fa dai ragazzi di 'Luci sul Campo' in collaborazione con la Pro Loco.

"MuMa arriva ad essere il festival che tutti stavate, e stavamo, aspettando. Rimarrete stupiti da quante cose abbiamo preparato per voi. Siamo più di venti persone a collaborare a quest'evento - spiega l'organizzazione dell'evento - ognuno di noi ci mette l'anima e il cuore per far gridare 'presente' anche al nostro paese".



Una ricca scaletta di artisti provenienti da tutta Italia, che si esibiranno a partire dalle 17:00, per ben 12 ore di musica e spettacoli. Tra loro: Fred Ostile e le zanzare pigre (Urbino), Dalai (Milano), La mala maionchi (Senigallia), Guardrails (Rimini), Canta indie canta male (Milano).

Dalle ore 00:00 il Dj Set in pieno stile 'Luci sul Campo' con Diego Zerbini, Danto, Pavel Pula e.. un ospite d'eccezione.



Una nuova formula di intrattenimento che vuole coinvolgere tutte le età, dai grandi ai piccini. Per quest'ultimi sarà allestita l'Area Giochi con gonfiabili, animazioni, spettacoli e truccabimbi.



Stand Gastronomici aperti per tutta la durata dell'evento con hamburger, panini e piade tipiche romagnole. New entry della festa: il 'Bar della Birra' dove potrete trovare tantissimi tipi di birra proveniente da tutto il mondo.



E inoltre, come in un vero festival che si rispetti, ci sarà la possibilità di pernottare sotto le stelle con la propria tenda.



nic.gue.