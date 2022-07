Covid Rimini: 523 nuovi casi, muore una donna di 93 anni

Attualità

Rimini

| 16:09 - 11 Luglio 2022

Covid dati Rimini 11 luglio 2022.

Sono 523 nella provincia di Rimini i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, purtroppo di registra un decesso, una donna di 93 anni. Rimangono invariate a 5 le persone ricoverate in terapia intensiva. In regione si registrano 12 decessi e 4.371 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.442 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.685 molecolari e 5.757 test antigenici rapidi. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 75.133 (-1.602). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 73.745 (-1.657), il 98,1% del totale dei casi attivi.