Riccione, ciclista riccionese rapinato: via l'orologio di lusso

Cronaca

Riccione

| 15:45 - 11 Luglio 2022

Rolex.

Stava percorrendo in bici viale Gramsci quando è stato avvicinato da due persone in scooter che, col volto parzialmente coperto dai caschi, lo hanno derubato dell'orologio, un prezioso Patek Philippe, da oltre 60mila euro, strappandoglielo violentemente dal polso. Un'autentica rapina, domenica poco dopo le 19, messa a segno dai due malviventi, subito fuggiti, dopo aver presumibilmente seguito la propria vittima, che ha prontamente chiamato i Carabinieri, arrivati sul posto con una pattuglia. Le ricerche effettuate dai militari nell’immediatezza dello “strappo” finora non hanno portato all'identificazione dei responsabili.