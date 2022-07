Rimozione dei rifiuti abbandonati, a Coriano partono gli accertamenti e le relative notifiche ai responsabili

Attualità

Coriano

| 14:32 - 11 Luglio 2022

Pulizia rifiuti abbandonati a Coriano.

A seguito dei numerosi abbandoni di legname in diversi punti del territorio di Coriano, sono iniziate le operazioni di pulizia e rimozione da parte di Hera.



Le Guardie Ecologiche, convenzionate con il Comune di Coriano, hanno effettuato gli accertamenti, su segnalazione dell'assessore all'ambiente Pazzaglia e la Polizia Locale ha effettuato indagini per trovare i responsabili di questi illeciti.



La pulizia da parte di Hera ha interessato la via Parco del Marano e la via Il colle dove si sono concentrati gli abbandoni di questo materiale, della stessa tipologia e proveniente da scarti di lavorazione. La pulizia verrà terminata nei prossimi giorni, in quanto gli sversamenti sono stati fatti anche vicino al torrente Marano.



Tutto questo ha un costo che potrà essere imputato a chi commette ed è responsabile di questo tipo di reati.



“La qualità dell'ambiente in cui viviamo dipende dalla responsabilità e dal senso civico di ognuno - afferma Anna Pazzaglia, assessore Ambiente -. Invito i cittadini a segnalare e denunciare chi si permette di abbandonare rifiuti e chi non considera l'ambiente come la propria casa".