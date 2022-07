Stand 'abusivo' a occupare la piazzetta, assolto noto organizzatore di eventi

Cronaca

Riccione

| 14:08 - 11 Luglio 2022

Riccione, foto di repertorio.



Il posizionamento di uno stand nella piazzetta del Faro a Riccione, dal 7 luglio al 15 settembre 2020, costò a entrambi una denuncia. A distanza di due anni è arrivata doppia assoluzione in primo grado per un 48enne riccionese, noto organizzatore di eventi, e per un 64enne di Torino, titolare di una ditta specializzata in stand fieristici per eventi. I due imputati erano difesi rispettivamente dall'avvocato Alessandro Catrani e dallo studio legale Chiusano di Torino. A presentare denuncia fu un 74enne riccionese, legale rappresentante dell'azienda titolare dello spazio in cui venne installato lo stand, che reclamizzava l'IQOS, un dispositivo per consumare tabacco riscaldato e non bruciato, diversamente dalla canonica sigaretta. La Procura aveva chiesto 15 giorni di reclusione, 10 di arresto e 12.000 euro di multa, mentre la parte civile una provvisionale di 10.000 euro.



Due i capi d'accusa: il reato di invasione di edifici o terreni in concorso, con assoluzione perché il fatto non costituisce reato, e un reato contravvenzionale, per l'installazione dello stand senza permesso di costruire. In questo caso l'assoluzione è avvenuta perché il fatto non sussiste.



Per ciò che concerne la prima accusa, gli avvocati difensori hanno dimostrato che gli imputati non erano a conoscenza del fatto che l'area fosse privata, mostrando un'autorizzazione scritta rilasciata dalla polizia locale prima dell'installazione dello stand. Dal 2017, hanno evidenziato le difese, si svolgevano eventi simili, sempre autorizzati dalla polizia locale. Una versione confermata da diversi testimoni e da un architetto in servizio al comune, che ha dichiarato di essere venuto a conoscenza che l'area fosse proprietà privata solo dopo la denuncia, arrivata al termine dell'estate 2020. "Sotto il sole di Riccione, tutti ne erano ignari", ha puntualizzato l'avvocato Catrani. In relazione al secondo capo d'accusa, il consulente della difesa del 48enne ha dimostrato che lo stand, per essere installato, non necessitasse di permesso di costruzione. La destinazione urbanistica corretta era la B13 (mostra pubblicitaria non destinata alla vendita) e non quella riportata per errore dal comune di Riccione, cioé C2 (depositi, magazzini, opere di edifici industriali o destinate alla vendita).