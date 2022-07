Novafeltria: ubriaco al volante, guida senza patente e soggiorno illegale. Tre denunce

Cronaca

Novafeltria

| 13:09 - 11 Luglio 2022

Foto di repertorio.

I numerosi eventi del fine settimana in Valmarecchia (7-9 luglio) hanno portato i Carabinieri di Novafeltria ad effettuare servizi straordinari di controllo del territorio a largo raggio.

Tante le pattuglie in servizio (Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli e Villa Verucchio) in uniforme e in abiti civili del Nucleo Operativo.



9 le sanzioni per violazioni al codice della strada, per norme di comportamento che hanno messo in pericolo la sicurezza stradale (sono state identificate 107 persone, controllati 64 veicoli). In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 9 esercizi pubblici.



Durante i servizi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini: un maggiorenne straniero per “soggiorno illegale sul territorio dello stato”, senza fissa dimora, il quale, controllato durante la notte da militari della Stazione Carabinieri di Pennabilli è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno e pertanto munito di biglietto di invito a presentarsi presso l’ufficio stranieri della Questura di Rimini per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Nel medesimo contesto, lo stesso è stato deferito anche per “false dichiarazioni sulla identità personale” per aver fornito ai Carabinieri, al momento del controllo, false generalità; un maggiorenne italiano per “guida in stato di ebbrezza alcolica” perché controllato durante la notte a Novafeltria alla guida della sua autovettura e sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato avere un tasso pari a 1,10 g./l. La patente di guida è stata ritirata, e l’autovettura affidata a ditta di soccorso stradale di fiducia; un maggiorenne straniero, per “guida senza patente” sorpreso durante la notte a Poggio Torriana, alla guida della sua autovettura senza essere in possesso della patente di guida, circolando inoltre senza alcuna copertura assicurativa. Al giovane, in seguito alla sanzione, è stato sequestrato il veicolo ai fini della confisca.



Durante la scorsa notte (10 luglio) i Carabinieri sono intervenuti nel centro di Novafeltria dove due giovani, in evidente stato di ubriachezza, infastidivano ed importunavano i passanti. I due sono stati sanzionati amministrativamente per “ubriachezza”.