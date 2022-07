Tennis, al tabellone finale il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas di Igea

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:34 - 11 Luglio 2022

Entra decisamente nel vivo il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina dotato di 1.000 euro di montepremi. Dai blocchi del 1° turno del tabellone finale partono forte il giovanissimo cesenate Fabio Leonardi (Società Canottieri Casale), allievo di Tennix a Porto Fuori, Alessandro Sartori (Nino Bixio Piacenza) ed il ravennate Matteo Bezzi (Ravenna Sport Center).

Turno di qualificazione: Mattia Muraccini (3.2)-Pietro Vagnini (3.1, n.3) 6-2, 3-6, 10-5, Andrea Bacchini (3.1, n.2)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-4, 4-6, 10-8, Simone Piraccini (3.1, n.4)-Mattia Di Bari (3.1) 6-4, 6-4, Marco Modenese (3.1)-Luca Grandi (3.1, n.5) 6-4, 6-3. Si qualifica anche Lorenzo Braschi (3.4). 1° turno tabellone finale: Fabio Leonardi (2.8)-Lorenzo Braschi (3.4) 6-3, 6-3, Alessandro Sartori (2.8)-Simone Piraccini (3.1) 2-6, 7-6 (7), 7-5, Matteo Bezzi (2.8)-Andrea Bacchini (3.1) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

Intanto è partito, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, il trofeo del Gelso maschile e femminile, tappa del circuito regionale. Sono 82 gli iscritti negli otto tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Gianmaria Mussoni-Matteo Campana 6-3, 6-3, Lorenzo Saccani-Cesare Ciuffoli 6-0, 7-5.

Nell’Under 16 maschile guida il gruppo Fabio Leonardi, davanti ad Alberto Bezzi, Leonardo Gherardi ed Andrea Modenese. 2° turno: Tommaso Metalli-Tommaso Faedi 6-4, 7-6 (5).