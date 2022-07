Pennabilli: inaugurazione del nuovo Museo di Informatica

Attualità

Pennabilli

| 11:29 - 11 Luglio 2022

Palazzo de Bargello.

Sabato 16 luglio 2022 alle ore 18.00, nello storico palazzo del Bargello, verrà inaugurato dal Ministro dell’Istruzione, On. Prof. Patrizio Bianchi, il Museo di Informatica di Pennabilli.



Il museo presenta la storia dell’informazione con particolare riferimento ai metodi concettuali e agli strumenti tecnologici che l’uomo ha inventato per poterla rappresentare, memorizzare ed elaborare. La visita al museo offre anche un’occasione per capire le enormi potenzialità del computer e dell’informatica.



L’attività del museo, così come quella del Museo del Calcolo Mateureka, è rivolta principalmente alle scuole e la presenza del Ministro è anche un riconoscimento alla città di Pennabilli che, grazie ai suoi musei scientifici e alle altre realtà culturali, sta divenendo un attrattore scolastico molto significativo in Italia.