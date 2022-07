Weekend "di fuoco" a Riccione: denunce e tanti furti, da negozi a catenine

Cronaca

Riccione

| 11:21 - 11 Luglio 2022

Controlli straordinari finalizzati al contrasto delle baby gang.

Denunce e patenti ritirate nel weekend dei Carabinieri di Riccione. I militari, in collaborazione con i militari del 5° rgt. CC "Emilia Romagna" e del 4° Btg. “Veneto”, hanno effettutato controlli ed interventi in centro a Riccione.



Uno straniero residente a Rimini è stato denunciato perché ritenuto responsabile di furto con strappo di una collana ad un turista modenese. I fatti sono avvenuti a Riccione nella notte tra sabato e domenica. L'autore è stato riconosciuto dalla vittima, ma la collanina non è stata ritrovata.



Un italiano senza fissa dimora si è intrufolato nel magazzino di un negozio di abbigliamento in viale Ceccarini. Stava tentando di rubare un portafoglio con 20 euro al suo interno ma è stato fermato dai Carabinieri.



Aveva rubato 400 euro di capi di abbigliamento in un negozio in viale Ceccarini. Un italiano, ancora in possesso della refurtiva, è stato rintracciato dai militari. Il tutto è stato restituito ai proprietari.



Due maggiorenni stranieri che non hanno rispettato il provvedimento di allontanamento dal comune, sono stati denunciati. Sono responsabili di alcuni reati commessi la scorsa estate.



Sei le proposte di foglio di via obbligatorio nei confronti neo maggiorenni, prevalentemente di origine straniera, controllati e sorpresi mentre avevano comportamenti non consoni.

Sono state ritirate due patenti ad altrettante persone risultate positive all'etilometro.