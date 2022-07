Niente alcol, schiaffeggia la titolare del negozio. Inseguito e picchiato

Cronaca

Rimini

| 11:08 - 11 Luglio 2022

Il luogo dove sono avvenuti i fatti.

Pretende di acquistare alcolici in bottiglia di vetro, al rifiuto della titolare la schiaffeggia e viene pestato da alcuni passanti. I fatti sono avvenuti in viale Regina Elena all'altezza del Bagno 52 in un minimarket domenica sera. Erano le 23.30 circa quando una coppia, uomo e donna, si è presentata nel market chiedendo bevande alcoliche in bottiglie di vetro. Il Regolamento di Polizia Urbana vieta dopo le 22 la vendita per asporto di alcolici in bottiglie di vetro. Un divieto sia per i pubblici esercizi come bar e ristoranti che per altre attività di vendita. Uno dei due 'clienti' per tutta risposta ha schiaffeggiato la titolare per poi allontanarsi assieme al compagno. Alcuni avventori del bar vicino che avevano assistito alla scena hanno bloccato l'uomo, mentre la donna è scappata. E' iniziata una collutazione che ha visto l'aggressore stramazzare a terra. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato che hanno poi reso necessario il coinvolgimento della Polizia Locale per la gestione del traffico. Date le condizioni dell'aggressore, a terra e privo di conoscenza, è stato necessario anche l'intervento di un'ambulanza. I passanti, cittadini e turisti, che hanno assistito alla scena senza intervenire, hanno manifestato la loro rabbia per le situazioni di violenza che accadono sul territorio.