Bellaria: secondo appuntamento di 'A casa di Alfredo' con Musaiko Folkestra

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:59 - 11 Luglio 2022

Musaiko Folkestra.

E' in arrivo il secondo appuntamento con la rassegna “A Casa di Alfredo” con le più belle canzoni dei Nomadi interpretate dalla band degli autori dei Nomadi.



Torna anche quest’anno la rassegna “A Casa di Alfredo”, musica da ascoltare, da guardare, da raccontare, presso il parco Museale di Casa Panzini in via Pisino 1. Dopo il successo della prima data con la Bma Young Orchestra in concerto, il prossimo appuntamento sarà eccezionalmente di martedì, sempre alle ore 21. Sul palco salirà la Musaiko Folkestra – la Band degli autori dei Nomadi: Marco Petrucci e Francesco Ferrandi col progetto “Racconti Nomadi”.



“Racconti Nomadi” è il concerto con le più belle canzoni dei Nomadi dalle voci dei loro storici autori. In questo nuovo spettacolo dei Musaico Marco Petrucci e Francesco Ferrandi raccontano, in una sorta di storytelling, le canzoni scritte per i Nomadi in oltre 25 anni di collaborazione artistica e reinterpretano quelle che hanno fatto la storia della band emiliana.



Lo spettacolo è un viaggio temporale all’interno della musica dei Nomadi, dove ai brani storici della band si alternano tutti quelli scritti da Petrucci per i Nomadi fino a “Fuori la paura” (il brano scritto da Ferrandi e Petrucci durante il lockdown ed interpretato dai Nomadi e Paolo Belli, i cui fondi sono destinati all’Ospedale di Reggio Emilia).



A corollario di uno spettacolo nel quale atmosfere intime e momenti di ironia si fondono sapientemente, la proiezione di immagini legate ai brani accompagnerà per oltre due ore gli spettatori. Assieme a Petrucci, alla voce, e Ferrandi, tastiera e voce, sul palco ci saranno anche Daniela Corradini al violino e alla viola e Simone Oliva alla chitarra. La serata sarà anticipata da una lettura a cura di Romina Rinaldi.