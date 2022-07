Alle Befane Shopping Centre, la 'visita - performance' L'Age d’or

Eventi

Rimini

| 10:48 - 11 Luglio 2022

Il tour di L' Âge d’or.

Il 2022 è l'anno in cui Le Befane Shopping Centre si trasforma in autentico "teatro" in chiave contemporanea: prima con la personale di Marco Lodola, che ha esposto in primavera le sue celebri sculture luminose e realizzazioni site specific; ora con Santarcangelo Festival, con la messa in scena della performance di Igor Cardellini e Tomas Gonzalez - L’Âge d’or - all'interno degli spazi del Centro commerciale riminese. Un evento realizzato in collaborazione con Le Befane Shopping Centre, sostenuto da Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia.



L'evento si terrà dal 13 al 16 luglio 2022 nei seguenti orari:

- 13 luglio 14.15 e 17.15

- 14 luglio 14.15 e 17.15

- 15 luglio 14.15 e 17.15

- 16 luglio 11.15 e 14.15



"Non è la prima volta che Le Befane Shopping Centre diventa spazio aperto all'arte - racconta Massimo Bobbo, Direttore del Centro commerciale - perché in questi quasi venti anni di apertura abbiamo ospitato e promosso mostre, concerti, spettacoli, eventi ludico-didattici, manifestazioni dedicate all'ambiente e alla solidarietà e tanto altro ancora. Ci fa molto piacere accogliere l'evento L’Âge d’or in collaborazione con Santarcangelo Festival, sia per la statura internazionale della manifestazione, che non ha certo bisogno di presentazioni, che per la qualità della proposta culturale; sia perché è un riconoscimento al lavoro fatto in questi anni per valorizzare il centro commerciale come nuova 'piazza' capace di arricchire la stessa città di Rimini, aperta alle più varie esperienze di partecipazione e condivisione".



Ne L’ Age d’or, Igor Cardellini e Tomas Gonzalez mettono in discussione le basi degli ideali neoliberali svolgendo tour guidati in banche, uffici, centri commerciali: spazi funzionali invisibili, che spesso sfuggono alla nostra attenzione, pur essendo densi dello spirito di questo tempo. In occasione di Santarcangelo Festival, la “visita-performance” si svolgerà nel centro commerciale Le Befane di Rimini. Si parte dall’architettura dell’edificio per fare emergere, ricomporre e decostruire gli universi sociali che esso accoglie, delimita, attiva o regola. Proprio come in un tour guidato tra le bellezze archeologiche, gli spettatori si aggireranno tra le vetrine imparando a riconoscerle come se fosse la prima volta.