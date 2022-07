Rimini, auto cappottata sulla superstrada di San Marino

Cronaca

Rimini

| 10:31 - 11 Luglio 2022

L'auto coinvolta nell'incidente.

Si cappotta con l'auto sulla superstrada di San Marino. E' successo questa mattina, lunedì 11 luglio, intorno alle 8.40. Una Cytroen è finita a ruote all'aria nei pressi del civico 118. L'auto procedeva in direzione Rimini quando, prima del semaforo della Grottarossa, per cause ancora al vaglio, ha sbandato finendo la sua corsa a lato della carreggiata. Sul posto un'ambulanza, la Polizia e i Vigili del Fuoco. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l'auto e la zona. Il conducente è stato preso in carico dal personale del 118 e, secondo i primi riscontri, non avrebbe, fortunatamente, riportato serie lesioni. E' stato comunque portato in ospedale per accertamenti.