La Gaudenzi Guitars di Cattolica crea una chitarra a forma di casco, unica al mondo

Attualità

Cattolica

| 10:28 - 11 Luglio 2022

La chitarra a forma di casco.

Il chitarrista Giulio Maceroni e il motociclista Davide Bulega hanno unito la passione per la musica e per le moto in un unico progetto, raggiungendo importanti traguardi.

Il prossimo evento in programma sarà il 15 - 16 - 17 luglio ’22 presso il circuito di Donington Park (Regno Unito) nel Paddock Live Show, del mondiale SBK, Giulio suonerà i brani più iconici del Rock oltre a brani inediti. Accompagnerà con la sua musica le interviste ai piloti Superbike e Supersport oltre che intrattenere il numeroso pubblico presente nel Paddock.



Il progetto che ha unito Giulio e Davide è pressoché unico, Davide lancia l’idea di creare una chitarra a forma di casco, l’unica mai costruita al mondo che accompagnerà Giulio nelle sue performance Musica-Motori. Si tratta di una chitarra fatta a mano dal liutaio Mauro Gaudenzi. La Gaudenzi Guitars è un brand italiano situato a Cattolica. Dal 2006 è al servizio di professionisti ed amatori, sia per la creazione di chitarre Custom che per l’assistenza di strumenti musicali. Le chitarre Gaudenzi sono strumenti realizzati su misura, con la massima cura.



Giulio Maceroni è un chitarrista con la passione per i motori e soprattutto per le moto. Nato a Como nel 1994, si è diplomato in chitarra moderna presso la Nam di Milano ed ha conseguito un master in chitarra blues presso la Berklee College of Music a Boston in U.S.A.

Nell’aprile 2017 ha l’occasione di suonare e di duettare con Phil Palmer, chitarrista di Eric Clapton, Dire Straits, Robbie Williams. Attualmente è impegnato artisticamente con il chitarrista statunitense Marcus Eaton, musicista di David Crosby.



Davide Bulega è invece noto nel mondo dei motori, soprattutto Motomondiale e Superbike. Nato a Torino nell'aprile del '71, è stato Campione italiano della 125 Sport

Production ed europeo della 250 Gp. Le competenze di Davide lo hanno portato a sviluppare esperienze nel motorsport, di management, di sponsorizzazioni e di relazioni pubbliche.

A gennaio 2021 fonda la “Quick Starter", una società professionalmente specializzata in servizi di consulenze e management strategico sportivo nel motorsport e artisti. Da qui nasce la collaborazione con Giulio Maceroni, di cui diventa manager.



Davide Bulega racconta questo sull'esordio della loro cooperazione: "Arrivò a Gabicce da Como in moto e facemmo una lunga chiacchierata seduti in fondo al molo sugli scogli. Aldilà dell'entusiasmo trasmesso, ho trovato un ragazzo pieno di energia positiva, di educazione d'altri tempi, motivato, ila sua idea era molto chiara, unire la sua musica Rock al Motorsport (...) I progetti su cui stiamo lavorando sono diversi ma tutti unici nel suo genere e per questa ragione ho ideato la produzione di una chitarra assolutamente inedita a forma di casco, l’unica mai costruita al mondo che accompagnerà Giulio nelle sue performance Musica-Motori."