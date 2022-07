Una coppia di ballo riminese vince i campionati italiani delle Danze Folk

Attualità

Rimini

09:45 - 11 Luglio 2022

La coppia vincitrice della gara.

Domenica 10 luglio al palazzetto dello sport di Cesena si sono tenuti i campionati italiani delle Danze Folk della FDF.

Numerosissimi ballerini si sono sfidati a ritmo di valzer, mazurka e polka.



I riminesi Thomas Melini e Sofia Mini sono saliti sul gradino più alto del podio e hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di Campioni d'Italia nella categoria A1 14/18 anni. La coppia si prepara nella scuola di ballo "Le Sirene Danzanti".

"Un bel sacrificio prima di tutto per i ragazzi" racconta Valentina la mamma di Thomas che da Villagrande quasi tutti i giorni si sposta Rimini per gli allenamenti "certo è che quando si vivono emozioni come quelle di oggi,tutto passa in secondo piano! Sono il nostro orgoglio".



Prossima avventura sabato 16 luglio per le selezioni del programma "Ballando on the road" di Milly Carlucci.

Thomas e Sofia infatti hanno superato le prime selezioni e si esibiranno a Roma il prossimo week end davanti alla giuria del programma in onda in autunno su Rai 1.



Un'altra coppia di riminesi sul podio. Vittoria Mancini, 15enne di San Clemente e Nicholas Canducci, 16enne riminese sono stati incoronati campioni Nazionali nella categoria A2 16/18 danze folk romagnole. Sono allenati dai Maestri Bandoli della scuola Formazione Danze Romagna.