Una start-up riminese vince il premio "Digithon aws Award"

| 09:33 - 11 Luglio 2022

La start-up riminese eSteaphealth.

Sono stati annunciati domenica mattina alle Vecchie Segherie di Bisceglie i vincitori di DigithON 2022. Tra i vincitori del premio è presente una start-up riminese, eSteps Health, specializzata nel tele-monitoraggio passivo per pazienti cronici e fragili.



Il premio "Digithon aws Award" assegnato da Amazon Web Services, consiste in un riconoscimento di 10.000 $ di crediti per servizi AWS e 1.500 $ di crediti per Business Support.



Nel 2022 Digithon ha registrato oltre 260 candidature alla call for ideas e, ad oggi, le startup registrate sul sito sono oltre 1600. Dal 2016, più di 72.000 utenti hanno votato online la propria startup preferita, di cui oltre 11.000 solo nell'edizione 2022. Quest'anno gli accessi al sito hanno superato quota 600.000, con oltre 60 ore di video pitch online sulla piattaforma, con 4 giorni di diretta no stop. Il Premio DigithON 2022 porta con sé un assegno del valore di € 10.000, insieme agli altri numerosi riconoscimenti messi a disposizione dalle aziende partner per un montepremi totale di 50.000 €.