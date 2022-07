Rimini: riqualificata un'area di 2000 metri quadri in zona verde

Attualità

Rimini

| 09:21 - 11 Luglio 2022

La nuova area di Viserbella.

Sabato 9 Luglio si è acceso un nuovo Pixel nella comunità di Rimini Nord. Con l’evento “Effetto Serra, la festa agli orti” organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Viserbella e il museo E’Scaion, è stata presentata la riqualificazione dell’area delle vecchie serre in via Bruschi.



L’area di 2000 metri quadri è posta a monte della ferrovia, in una zona verde e alberata, di fronte all’area dell’ex-camping Carloni, ed è stata recuperata grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco di Viserbella e della Cooperativa di comunità Pixel. L’uso futuro dell’area sarà dedicato all’organizzazione di eventi, con la possibilità di aprire sinergie per riutilizzare gli spazi nella loro funzione originale, ospitando colture sperimentali oppure promuovendo nuove start-up agricole.



Per l’estate 2022 sono previsti altri 2 eventi di presentazione: il 30 Luglio e il 20 Agosto.

Per tutto il periodo estivo verranno mantenute accese le luci d’atmosfera come segnale di ripartenza di quest’area, che merita attenzione per la sua unicità e bellezza.

Tutto il direttivo della Cooperativa Pixel vuole ringraziare i soci, gli amici, la proprietà del terreno che da subito ha sposato il nuovo progetto di riqualificazione e tutti i volontari che hanno reso possibile il recupero e la creazione di questo spazio verde.