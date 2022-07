A Montescudo, Drupi in concerto sotto le luci del tramonto

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 09:08 - 11 Luglio 2022

Martedì 12 luglio alle ore 20.15 con le luci del tramonto, nel suggestivo scenario della Terrazza del Castello di Albereto, Rimini Classica in collaborazione con il Comune di Montescudo - Monte Colombo, ospita Drupi, per un grande ritorno sulla scena di un artista amatissimo dal pubblico italiano ed internazionale.



Giampiero Anelli, in arte Drupi, è nato a Pavia, classe 1947. Compie il suo debutto discografico con un 45 giri pubblicato per la Ariston Records, come leader del gruppo Le Calamite. Nel 1972 passa poi alla Dischi Ricordi e nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo con Vado via, classificandosi ultimo. Drupi è sul punto di abbandonare la musica ma il brano scala le classifiche di vendita diventando un gran successo in Italia e all’estero, con grande richiamo in Francia, Germania e Inghilterra dove è ospite in numerosi radio e televisivi. Da allora la sua carriera è ricca di successi e canzoni memorabili quali Vado via, Così piccola e fragile, Regalami un sorriso. Questi e molti altri i brani Drupi presenterà al pubblico con la sua inconfondibile voce tra rock e blues, insieme a 2 musicisti della storica band: Luca Cinalli chitarrista e Abramo Riti pianoforte.



Il biglietto ha un costo di 20,00 euro, i ragazzi fino a 14 anni pagano 15,00 euro più diritti di prevendita.