Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:55 - 11 Luglio 2022

L'esterno della comunità.

Un ragazzo sarebbe fuggito da venerdì scorso da una comunità di Borghi, dove era ospite da qualche tempo. Ancora ignote le ragioni di tale scomparsa, si chiama Leonardo e ha 17 anni. A quanto risulta, si è allontanato senza documenti e senza cellulare ed è stato dato l'allarme per cercare di rintracciarlo, ma ancora non è stato trovato. la famiglia ha lanciato l'appello per ritrovarlo e chiede che in caso di avvistamento si possono avvisare le forze dell'ordine.