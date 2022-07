Tennis, memorial Gaio Camporesi: si qualificano i romagnoli Antonelli, Picchi e Mamini

Sport

Forlì

| 02:15 - 11 Luglio 2022

Con la conferenza stampa di presentazione si alza ufficialmente il sipario al Tennis Villa Carpena sul torneo Tennis Europe Under 12 e 16, il 3° memorial “Gaio Camporesi” partito sabato con le qualificazioni e destinato ad entrare nel vivo già lunedì con la disputa dei match dei tabelloni principali.

La cerimonia di presentazione della grande rassegna del Carpena è sempre emozionante perché si svolge alla presenza di tutti, o buona parte, dei giocatori che si daranno poi battaglia dal giorno dopo e per una settimana. Il presidente della Asd Villa Carpena, Roberto Capparelli, ha sottolineato: “Per me è un momento emozionante ed è un grande onore dare il benvenuto a tutti voi – ha detto rivolgendosi ai ragazzi – poche settimane fa abbiamo organizzato qui al Carpena un Challenger Atp 125 vinto da Lorenzo Musetti, che rappresenta il presente, oggi siamo di fronte ad un passaggio di testimone perché voi rappresentate il futuro. Sempre con un occhio al passato ricordando Gaio Camporesi, socio fondatore del Circolo. Sono orgoglioso dei ragazzi che stanno lavorando duro per la migliore riuscita della manifestazione”. Il direttore del torneo Giovanni Pacchioni ha ribadito: “Rappresento uno staff di persone che lavora intensamente alla buona riuscita del torneo, abbiamo praticamente riempito tutti i tabelloni, è già un bel successo, puntiamo a finire la manifestazione sabato. Ci sono tanti stranieri e questo è un motivo di grande orgoglio”. Parola ai figli di Gaio Camporesi, straordinario pioniere dello sport forlivese. Gaddo Camporesi: “Siamo partiti nel 2019, quest’anno abbiamo alzato il tiro facendo anche l’Under 16. Gaio Camporesi è stato uno dei 12 fondatori di questo Circolo 45 anni fa, ringrazio il Tennis Villa Carpena per averci dato la possibilità di organizzare questo torneo, una manifestazione che avrà sicuramente un seguito” e poi Redo Camporesi: “Cercheremo di migliorare ancora il percorso, per fare questo cammino serve tanta passione. In questi 45 anni sui campi del Villa Carpena hanno giocato campioni di calibro di Roger Federer e Jannik Sinner, non hanno nemmeno vinto qui a Forlì, ma erano animati da quella passione che li ha portati in alti, passione vuole dire amare quello che si fa”. Poi un applauso a Sara Errani, tornata a vincere un torneo Wta, lie che ha vestito per due anni la maglia del Tennis Villa Carpena nel 2003 e 2004.



Intanto si sono concluse le qualificazioni che hanno visto tra i protagonisti alcuni talenti romagnoli, o comunque di scuola locale.

Approdano infatti al tabellone finale Jacopo Antonelli allievo della scuola agonistica del Tc Riccione, Anita Picchi, seguita al Tc Ippodromo dallo staff di Tennissimo, e Sandy Mamini promessa del Tc Faenza, tutti nell’Under 16.



Risultati delle qualificazioni.

Under 12 maschile, 1°turno: Lucio Ferraro-Marco Giovagnoli 1-6, 6-1, 10-7, Daniele Longo-Alessandro Varagnolo 6-1, 6-3, Alberto Scotacci-Pietro Tombari 6-4, 6-0, Diego Masera-Andrea Cerbo 6-3, 7-5, Luca Bagnuoli-Paolo Fulgione 6-0, 6-1, Pietro Minniti-Nicola Di Lorenzo 3-6, 6-4, 10-4, Marco Brignoli-Matteo Rusca 6-1, 6-1, Diego Tarlazzi-Giulio Bozzanga 6-4, 3-6, 10-4, Andrea Caminiti-Eduardo Bertone 6-2, 6-4, Cesare Cattaneo-Federico Maccaroni 6-0, 6-1, Mattia Autorino-Petr Minakhin (Rus) 6-3, 6-1, Edoardo Morera-Michail Hotin (Ger) 6-4, 7-6 (7), Samuel Schifano (Fra)-Edoardo Evangelista (wild-card) 6-1, 6-1, Sebastiano Mantovani-Biagio Luigi Alesiani 6-3, 6-3, Matteo Campana-Emanuele Pilotto 6-3, 6-2, Gianluca Tanzi-Mario Castelli (wild-card) 6-1, 6-3.



Turno di qualificazione: Samuel Schifano (Fra)-Edoardo Morera 6-3, 6-3, Luca Bagnuoli-Diego Tarlazzi 7-6 (7), 7-6 (5), Lucio Ferraro-Daniele Longo 6-4, 6-1, Diego Masera-Alberto Scotacci 6-3, 6-2, Marco Brignoli-Cesare Cattaneo 6-1, 2-6, 10-5, Mattia Autorino-Pietro Minniti 6-2, 6-2.

Under 12 femminile, 1° turno: Teodora Giulia Tamirsi (Rou)-Emma Lanzoni 6-3, 6-3, Rachele Saleppico-Guia Filippucci 6-2, 6-1, Ana Caterina Azoitei (Rou)-Linda Sirci 6-4, 6-2, Greta Carrara-Daniela Mariani 6-2, 6-1, Virginia Comi-Bianca Cecchini (wild-card) 6-0, 6-0, Alessia Maria Minzat (Rou)-Teresa Maletta 6-4, 6-1, Sofia Visconte-Anastasia Lugaresi 6-3, 6-4.



Turno di qualificazione: Maria Chiara Mecca-Crystal Aratari 6-4, 6-2, Rachele Saleppico-Altea Cieno 6-3, 6-2, Greta Carrara-Camilla Fabbri 6-4, 6-1, Teodora Giulia Tamirsi (Rou)-Chiara Pianaccioli 6-2, 6-0, Anastasia Dimitriev-Virginia Comi 4-6, 6-4, 11-9, Ana Caterina Azoitei (Rou)-Rebecca Ghurghean 6-2, 6-1, Alessia Maria Minzat (Rou)-Angelica Matrigiani 6-3, 6-3, Eliza Antonia Cerghit-Sofia Visconte 6-4, 6-3.

Under 16 maschile, 1° turno: Jacopo Antonelli-Tommaso Filippi (n.15) 6-3, 6-0, Jamal Urgese-Tymofii Karpaliuk (Ukr, n.8) 6-0, 3-6, 10-4, Carlo Zucchini Solimei (n.10)-Andrea Valli 6-1, 6-3, Luigi Valletta (n.1)-Federico Bossotti 6-0, 6-3, Martino Guidotti (n.16)-Luca Abati 6-2, 6-4, Shawn Posca (n.4)-Angelo De Cesaris 6-2, 6-0, Alberto Schold (n.11)-Rosario Lanza 6-2, 6-1, Goncalo Serras Pereira (Por, n.2)-Marco Caporali 6-3, 7-6 (5), Tommaso Monforte-Carmelo Gasparo Morticella (n.14) 6-4, 6-2, Davide Ciaschetti (n.9)-Matteo Pasotto 6-3, 6-7 (6), 10-7, Danny Stella (n.3)-Filippo Rossetti (wild-card) 6-4, 6-2, Edoardo Principi (n.13)-Niccolò Rulli 6-0, 6-0, Andrea Chiavuzzo (n.5)-Federico Strocchi 6-1, 6-0, Adriano Botta-Pietro Ricci (n.6, wild-card) 6-4, 6-4, Matteo Stefanini (n.12)-Oleh Chernat (Ukr) 6-4, 7-5, Andrea Troiani (n.7)-Francesco Muratori 6-1, 6-0.

Turno di qualificazione: Martino Guidotti (n.16)-Luigi Valletta (n.1) 7-5, 6-3, Jacopo Antonelli-Shawn Posca (n.4) 3-6, 6-3, 10-8, Carlo Zucchini Solimei (n.10)-Jamal Urgese 7-6 (4), 6-2, Goncalo Serras Pereira (Por, n.2)-Davide Ciaschetti (n.9) 6-0, 6-2, Tommaso Monforte-Andrea Troiani (n.7) 7-5, 2-0 e ritiro, Andrea Chiavuzzo (n.5)-Alberto Schold (n.11) 6-4, 4-6, 12-10.



Under 16 femminile, 1° turno: Lavinia Sophia Cacace Gismondi (n.2)-Maria Vittoria Ranieri 6-1, 6-1, Francesca Sparnacci-Giulia Pienariu (Rou, n.9) 6-2, 6-4, Catalina Sacagiu (Rou, n.3)-Aurora Portesani 6-1, 6-0, Anita Picchi (wild-card)-Demi Reggianini (n.15) 6-2, 6-3, Anna Principato-Alena Urso Pernice (n.6) 6-2, 6-4, Sandy Mamini-Maria Beatrice Ferri (n.12) 2-6, 6-4, 10-8, Isabella Lazzerini-Elisabetta Guglielmi (n.11) 6-1, 6-0, Elisa Petroni-Matilde Bedini (n.5) 6-2, 7-5, Bianca Maria Bissolotti (n.13)-Greta Vilardi 7-5, 6-2, Virginia Proietti (n.1, wild-card)-Francesca Giacchero 6-0, 6-2, Anna Rozzi (n.10)-Sara Aber 5-7, 6-1, 10-7, Sveva Fumagalli (n.4)-Ekaterina Cazac (wild-card) 4-6, 6-4, 10-7, Elisa Casella (n.16)-Stella Cassini 6-7 (5), 7-6 (7), 10-4, Ludovica Pierro (n.8)-Silvia Alletti (Rsm) 6-3, 3-6, 10-5, Sara Gaia Totorizzo (n.14)-Syana Sanzarowski (Bel) 6-0, 6-0.



Turno di qualificazione: Virginia Proietti (n.1)-Isabella Lazzerini 6-7 (2), 6-1, 10-8, Anita Picchi-Elisa Petroni 6-1, 6-1, Lavinia Sophia Cacace Gismondi (n.2)-Francesca Sparnacci 6-3, 6-0, Catalina Sacagiu (Rou, n.3)-Anna Rozzi (n.10) 7-6 (4), 6-2, Sandy Mamini-Talita Giardi 6-3, 4-6 10-7, Sveva Fumagalli (n.4)-Elisa Casella (n.16) 5-0 e ritiro, Bianca Maria Bissolotti (n.13)-Alena Urso Pernice (n.6) 7-5, 6-0, Ludovica Pierro (n.8)-Sara Gaia Totorizzo (n.14) 6-4, 6-2.



