Rimini: ‘Happiness’, il marchio della felicità, riparte dai dipendenti con la nuova collezione

Attualità

Rimini

| 07:10 - 11 Luglio 2022

I soci che hanno rilevato Happiness.

Di Mary Cianciaruso



Happiness rinasce dal fallimento del febbraio 2020 grazie alla volontà di sei ex dipendenti che hanno rilevato l’azienda di abbigliamento e, in due anni, sono riusciti a rimetterla in carreggiata. Presentata infatti la nuova collezione nella esclusiva cornice del Rock Island.



Il racconto della presidente



“Nel 2020 l’azienda è stata dichiarata fallita, ma il curatore fallimentare ha deciso di non chiudere perché il marchio, fortunatamente, continuava a funzionare, nonostante il covid – racconta Elisa Maroncelli, la presidente -. Nell’attesa di un’asta (le due successive non andarono a buon fine) assieme ad alcuni amici, decidemmo di avvalerci dell’opportunità del “workers buyout”, un’azione di salvataggio dell’azienda realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà, utilizzato per rigenerare un’impresa in crisi economica oppure nei casi in cui bisogna dare continuità all’attività imprenditoriale”. I dipendenti sono così diventati imprenditori, si sono associati in una cooperativa, e il 23 settembre 2021 hanno ufficialmente rilevato l’azienda per 580mila euro che hanno investito per il salvataggio.



La svolta



“Abbiamo deciso che ce lo meritavamo - continua Maroncelli -, rilevando l’azienda alla quarta asta. Nel progetto abbiamo investito molto in termini di energia, concentrazione, coraggio e anche la nostra disoccupazione. Insieme a noi hanno investito risorse anche il Ministro dello sviluppo e Confcooperative. Da dicembre 2022 siamo proprietari dell’azienda. In quanto ex dipendenti avevamo il diritto di prelazione sulle altre offerte e siamo riusciti ad aggiudicarcela. Siamo in sei: io, Elisa Maroncelli, presidente e responsabile risorse umane, Leonardo Laricchia, vice presidente e business navigator, Marcello Balzani, responsabile visual merchandising, Chiara Rossi, responsabile area finanza e coordinamento, Antonio D’Ortona, ufficio prodotto e coordinamento direzione creativa, e Giacomo Saccani, responsabile di logistica e magazzino”.



La collezione



“La prima collezione – continua la presidente Happiness - l’abbiamo presentata a gennaio, la “Full winter 22”, che andrà nei negozi a settembre, mentre la seconda, quella che abbiamo presentato nei giorni scorsi, andrà in vendita da aprile 2023: è basica, ma ha degli inserimenti nuovi con richiami agli anni 80, in chiave moderna. Ci vogliamo differenziare nel prodotto e nei tessuti, di qualità, esclusivamente made in Italy, con lavaggi naturali ad acqua. I capi si rivolgono a tutti - conclude Maroncelli - nonostante la nostra clientela sia prevalentemente femminile, ma Happiness è per tutti, come la felicità. Tre le linee: uomo, donna e bambino, molto colorate, speriamo di trasmettere la “felicità” anche con i nostri prodotti".