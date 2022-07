Riccione, Baleani alta gioielleria festeggia 60 anni nel salotto: 130 invitati per un party esclusivo

Attualità

Riccione

| 16:19 - 10 Luglio 2022

Party Baleani per i 60 anni di attività a Riccione.

Grande festa per la gioielleria Baleani che venerdì 8 luglio ha celebrato il sessantesimo anniversario dell’apertura dell’attività in Viale Ceccarini.

I festeggiamenti si sono tenuti nella splendida cornice di Villa Des Vergers con oltre centotrenta invitati che hanno potuto godere di uno spettacolo di musica dal vivo e fuochi d’artificio durante il taglio della torta.

La famiglia Baleani ha dedicato questo evento al capostipite Enzo Baleani, regalando a tutti gli ospiti presenti un libro che racchiude la storia di questa famiglia. “È stata una serata dedicata a nostro padre, lui era con noi - racconta Polly alla guida dell’attività -. Abbiamo sentito l'affetto dei nostri clienti presenti alla festa, provenienti da Milano, dalle Marche, per noi sono come familiari. E’ stato emozionante” conclude. La prestigiosa serata è stata curata, con catering e allestimenti, da Leardini Group Riccione, leader dell’ospitalità di lusso in Romagna.



(MAC)