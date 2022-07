Serie D, United Riccione: centrocampo più forte con Benedetti e Lordkipanidze

Sport

Rimini

| 15:46 - 10 Luglio 2022

David Lordkipanidze.

Doppio acquisto per lo United Riccione. Si tratta del centrocampista centrale Alessio Benedetti, classe 1990, una lunga esperienza in Serie B con la maglia del Cittadella ed in Serie C con le maglie di Catanzaro, Gubbio e Ravenna tra le altre. Al secondo anno in Serie D dopo l’esperienza della scorsa stagione con le maglie del Tiferno e dell’Arezzo.



L'altro colpo è David Lordkipanidze. Centrocampista classe 2001 vanta già una buona esperienza in Serie D con le maglie di Arzachena e Breno. Nell'ultima stagione invece con la casacca dell'Atlhetic Carpi ha collezionato 37 presenze mettendo a segno 4 reti.