Covid Rimini, salgono a cinque i ricoverati in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 14:33 - 10 Luglio 2022

Bollettino Covid 10 luglio 2022.



A Rimini salgono a 5 (+1) i ricoveri in terapia intensiva. mentre sono 699 i positivi. Oggi (domenica 10 luglio) la nostra provincia è la quarta in Regione per nuovi contagi. In totale in Emilia Romagna sono 6738 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, mentre in terapia intensiva tre ricoveri e una dimissione portano il totale dei pazienti a 43 (+2). Quattro i decessi, età media 85 anni, nessuno nel territorio riminese.



Nei reparti Covid i pazienti sono 1290 (+62 rispetto alle ultime 24 ore).



Tornando al territorio riminese, i contagi totali in settimana sono stati 5118: una settimana furono 4087 (+20%). Pe avere un numero così alto di contagi bisogna tornare alla prima settimana di febbraio, quando furono 5632.