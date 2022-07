Rimini, 20enne minacciato e rapinato al parco Murri

Cronaca

Rimini

| 14:11 - 10 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Nella notte tra sabato e domenica (9-10 luglio) un 20enne italiano è stato arrestato al parco Murri di Rimini per rapina compiuta ai danni di un coetaneo, anch'egli di nazionalità italiana. Quest'ultimo è stato avvicinato e minacciato dall'arrestato, che gli ha strappato di mano lo smartphone. La polizia, intervenuta sul posto, ha rintracciato il rapinatore e recuperato il telefono, che era stato nascosto nei pressi di un albero. Una volta in Questura, il 20enne fermato per la rapina è stato sottoposto agli accertamenti, dai quali sono emersi numerosi prescedenti di polizia per furti e reati contro la pubblica amministrazione. Dovrà rispondere anche di false attestazioni a pubblico ufficiale per aver fornito inizialmente un nome e un cognome diversi da quelli reali.