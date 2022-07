Inflazione alle stelle, chiesto al Prefetto un garante dei prezzi

Attualità

Rimini

| 12:49 - 10 Luglio 2022

Prefettura di Rimini.



I rappresentanti delle associazioni dei consumatori (Federconsumatori Rimini, Adiconsum Romagna e Adoc Rimini), hanno incontrato in settimana il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza.



Un'iniziativa nata dalla preoccupazione delle associazioni verso "la continua crescita del prezzo dei prodotti" , "le crescenti diseguaglianze e l’avanzare delle povertà energetiche ed alimentari". Al prefetto è stata manifestata tutta la preoccupazione per il continuo abbattimento del potere d’acquisto delle famiglie riminesi a seguito di una inflazione oramai all’8% e per l’aumento delle persone in povertà energetica, in previsione del prossimo inverno.



Al Prefetto è stato chiesto di attivare un garante dei prezzi, coinvolgendo il Comitato Regionale Consumatori Utenti dell'Emilia Romagna, in sinergia con "Mister prezzi", per contrastare i fenomeni di speculazione purtroppo in atto.



Per Federconsumatori Rimini, Adiconsum Romagna e Adoc Rimini, "un'azione sinergica e coordinata possono contribuire a dare risposte alle conseguenze della pandemia e della guerra e dei conseguenti rincari che si sono abbattuti sulle famiglie riminesi".