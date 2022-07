Tennis, all'Open di Igea si qualificano Piraccini, Modenese, Braschi e Bacchini

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:41 - 10 Luglio 2022

Da sinistra Mattia Di Bari e Simone Piraccini.

Entra decisamente nel vivo il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina dotato di 1.000 euro di montepremi. I primi a qualificarsi dal tabellone di 3° sono stati Marco Modenese, Simone Piraccini (Ct Cesena) ed Andrea Bacchini (Tc Riccione), avanza anche Lorenzo Braschi.

4° turno tabellone di 3°: Mattia Muraccini (3.2)-Amedeo De Checchi (3.5) 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Andrea Bacchini (3.1, n.2)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-4, 4-6, 10-8, Simone Piraccini (3.1, n.4)-Mattia Di Bari (3.1) 6-4, 6-4, Marco Modenese (3.1)-Luca Grandi (3.1, n.5) 6-4, 6-3. Si qualifica anche Lorenzo Braschi (3.4).

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

Intanto è partito, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, il trofeo del Gelso maschile e femminile, tappa del circuito regionale. Sono 82 gli iscritti negli otto tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile guida le fila Mattia Pettenati davanti ad Alessandro Casanova. 1° turno: Federico Timpanaro-Davide Capodagli 6-2, 0-6, 10-8. 2° turno: Massimo Marcolini-Marco Filippi 5-7, 7-5, 11-9, Leonardo Tana-Giorgio Nardini 6-1, 6-1. Nell’Under 12 femminile le prime due teste di serie sono andate a Diletta Sabbioni e Vittoria Andreani. Nell’Under 14 maschile i big sono nell’ordine Andrea Modenese, Tommaso Mengoli, Pietro Tombari e Guido Giugliano. 1° turno: Alessandro Giannini-Gilberto Brighi 6-4, 6-2, Francesco Paolini-Lorenzo Cenci 6-2, 6-3. Nel femminile guidano le fila Anastasia Borghesi, Nicole Di Marco, Debora Amadei e Viola Amati. Nell’Under 16 maschile guida il gruppo Fabio Leonardi, davanti ad Alberto Bezzi, Leonardo Gherardi ed Andrea Modenese. 1° turno: Tommaso Faedi-Vincent Franca 6-1, 6-1.

Nell’Under 16 femminile guida il gruppo la ravennate Ambra Tommasi, allieva di Tennix come Fabio come Leonardi, davanti ad Aurora Lombardi.