Calcio RSM, Cosmos: arrivano il difensore Maggioli e il centrocampista Pastorelli

Repubblica San Marino

| 12:33 - 10 Luglio 2022

La Società Sportiva Cosmos comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Manuel Maggioli e del centrocampista Lorenzo Pastorelli, tutti e due italiani.

Maggioli, classe 2000, vanta esperienze calcistiche italiane con Sammaurese, Cattolica, Fya Riccione e Gabicce Gradara nei campionati Dilettanti, Eccellenza e Promozione.

Il neo difensore della Società Sportiva Cosmos dice: “Sono molto felice di essere qui, per me è una nuova avventura che vorrò sfruttare al massimo anche per aiutare la Cosmos a rilanciarsi dopo qualche anno difficile. L’obiettivo è quello di vincere e cercare di dare sempre il meglio per noi e per i tifosi. Non vogliamo deludere nessuno, vogliamo invece portare la squadra il più in alto possibile”.



Pastorelli, classe 2001, ha giocato finora nei campionati italiani Dilettanti ed Eccellenza vestendo le maglie di Cesena (con i bianconeri ha vinto un campionato di serie D), Forlì (con i galletti biancorossi, invece, ha segnato il suo unico gol nei Dilettanti), Cattolica, Trestina e Victor San Marino.



Il nuovo centrocampista gialloverde afferma: “Sono affascinato ed entusiasta per il mio approdo alla Cosmos, che è una squadra veramente ambiziosa. Ha voglia di riscatto e rilancio, ciò lo si vede dalla campagna di rafforzamento che sta conducendo sia a livello di giocatori che a livello di staff tecnico. Per me sarà il primo anno nel campionato interno di San Marino e ho tanta voglia di mettermi in mostra e farmi conoscere per quello che sono, sia come calciatore che come persona. Ai tifosi non posso promettere molto, ma posso garantire a loro la massima professionalità e il massimo impegno ogni volta che sarò chiamato in causa. Io e il resto della squadra daremo tutto e proveremo a vincere più partite possibili per questa maglia".