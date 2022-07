Rimini, dà in escandescenza in ospedale: 29enne arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:29 - 10 Luglio 2022

Il pronto soccorso dell'Infermi.

E’ finito in manette il 29enne che ieri sera (sabato 9 luglio) ha creato non poco caos al pronto soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti al triage dopo le 23 e 30 a seguito della segnalazione della presenza di una persona molesta. Una volta sul posto hanno bloccato il giovane, originario della Provincia di Bologna, gravato da numerosi precedenti per rapina, lesioni personali, atti persecutori, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, poi risultato anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Accompagnato in ufficio, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere ai Casetti.