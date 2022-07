Riccione: furti, possesso di armi, resistenza e minacce. Piovono arresti e denunce

Cronaca

Riccione

| 12:21 - 10 Luglio 2022

Controlli della polizia a Riccione.



É di tre arresti e quattro denunce il bilancio dei controllo operati dalla Polizia a Riccione, nella serata di ieri (sabato 9 giugno): in manette sono finiti un 20enne originario della Tunisia, per furto con strappo e minacce, un 29enne originario della provincia di Bologna, per un esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere, e un 45enne riminese, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Sono stati invece denunciati un 38enne tunisino per tentato furto, un 20enne originario della provincia di Brescia per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, trovato in possesso di un coltello a serramanico, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente. Nei guai infine due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza. In totale 15 posti di controllo hanno effettuato accertamenti su 117 veicoli e identificato oltre 800 persone.