Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:13 - 10 Luglio 2022

L'auto cappottata.

Incidente senza gravi conseguenze avvenuto intorno alle 5 di domenica 10 luglio a Santarcangelo, in via Bargellona, all'altezza del civico 737. Il conducente di un'automobile Seat ha perso il controllo del mezzo per motivi ancora da accertare, ed è andato a sbattere contro la ringhiera di una abitazione capovolgendosi. L'uomo ha riportato vari traumi ed è stato portato in ospedale. Sono intervenuti i Carabinieri.