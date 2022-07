La nuova moto di Vasco Rossi parla riminese ed è disegnata da Aldo Drudi

Attualità

Rimini

| 10:40 - 10 Luglio 2022

Vasco Rossi con la fiammante T Max proveniente dalla concessionaria riminese.

“È arrivato il Nuovo Tmax 2022 , perfetto per girare in città… consegnato oggi dagli amici della Concessionaria Yamaha D&G Motorsport disegnato per me da Aldo Drudi (il disegnatore di Valentino Rossi)”: con questo post Vasco Rossi mostra ai suoi fan la moto proveniente dalla concessionaria riminese e personalizzata dal designer Aldo Drudi. “Vasco è stato chiaro: ‘la velocità mi piace sempre, ma ora voglio stare anche comodo, sbizzarritevi!’. Da qui è nato il progetto personalizzato da Drudi che ha studiato una livrea straordinaria ad hoc” raccontano dalla concessionaria. Continua il legame tra la rock star e Rimini, città che sceglie per i suoi momenti di relax, al mare e in bici. Vasco Rossi sta passando alcuni giorni di pausa nella sua Zocca, dopo un tour che lo ha visto riempire gli stadi con migliaia di fan al seguito.