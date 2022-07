Scontro auto moto a Campiano di Talamello: ferito motociclista

Cronaca

Talamello

| 10:06 - 10 Luglio 2022

L'auto e la moto coinvolte nell'incidente.

Scontro tra moto e auto a Campiano di Talamello questa mattina, domenica 10 luglio: il motociclista stava procedendo sulla Statale 258 quando, all’altezza della caserma dei Vigili del fuoco, da via Alberti è spuntata improvvisamente una Fiat Panda. Inevitabile lo scontro tra i due mezzi: il centauro è rovinato sull’asfalto ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Verde. Non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri per la dinamica del sinistro.