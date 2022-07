Si suicida in carcere il poliziotto che sparò al parco

Cronaca

Nazionale

| 08:24 - 10 Luglio 2022

Agente di Polizia Penitenziaria (foto di repertorio).

Si suicida in carcere a Sollicciano di Firenze il poliziotto di 47 anni indagato in relazione a quanto avvenuto a Firenze il 19 marzo scorso: l'uomo era stato arrestato, dopo aver sparato contro un giovane pusher gambiano. Il 47enne è stato trovato senza vita dal personale di polizia penitenziaria, durante un giro di controllo, nel tardo pomeriggio di venerdì (8 luglio). L'agente proveniva dalla questura di Rimini ed era stato assegnato da poco tempo a quella di Firenze, dove prestava servizio. Dopo i fatti del 19 marzo, era stato sospeso dal servizio. Sono ancora in corso le indagini: dalle prime ricostruzioni, l'agente aveva ferito con un coltello il giovane gambiano, per poi sparare almeno due colpi di pistola, e il primo dei due spari sarebbe stato diretto verso il ragazzo.