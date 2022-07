Rimini: scippata davanti al cancello di casa e gettata a terra 

Cronaca

Rimini

| 07:59 - 10 Luglio 2022

Stava rientrando a casa con la bicicletta in via Tommaseo, quando un uomo l’ha sorpresa alle spalle e le ha strappato la borsa. Un gesto violento, improvviso. Pochi istanti, neppure il tempo di reagire. È caduta a terra, riportando per fortuna ferite lievi. Protagonista involontaria della disavventura un’anziana ultraottantenne, che è stata aggredita e scippata ieri mattina (sabato 9 luglio) intorno alle dieci, a Bellariva di Rimini. Magro il bottino: appena 20 euro. L'anziana è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini, da dove è stata dimessa dopo le medicazioni e tre punti di sutura a una gamba con una prognosi di 10 giorni. Sul caso indaga la polizia.